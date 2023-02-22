Поход к мемориалу «Урочище смерти» состоится 24 февраля Фото: православный молодежный центр «Сретение» Михаило-Архангельского храма хутора Трудобеликовский

Жителей Кубани приглашают присоединиться к походу к мемориалу «Урочище смерти» 24 февраля. Сбор участников пройдет в станице Шапсугской около поклонного Креста у въезда.

Молодежный поход организовывает настоятель храма архистратига Михаила хутора Трудобеликовский. Выход группы запланирован на 10:00. Участникам будет необходимо взять обувь для грязной лесной дороги и перекус. Всего путь составит пять километров.

Отмечается, что православная молодежь Полтавского району уже не раз присоединяется к подобным мероприятиям. Под руководством своего духовника они регулярно бывают в труднодоступных местах боев Великой Отечественной войны, ухаживают за мемориалами и могилами, устанавливают поклонные кресты.

Предстоящая акция посвящена 80-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, дню защитника Отечества и годовщине начала СВО.