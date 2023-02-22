В новом Генплане Сочи учтут все зоны подтоплений и оползневые участки Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В новом Генплане Сочи учтут все зоны подтоплений и оползневые участки. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев на совещании под руководством министра МЧС РФ Александра Куренкова.

Как отметил глава региона, обильные дожди в Сочи часто приводят к подтоплениям. Сейчас на курорте уже ограничили строительство на опасных участках.

- В новом Генплане, который примем в этом году, отразим все зоны подтоплений и оползневые участки. Параллельно чистим русла рек. Песчано-глиняная смесь - затор, препятствующая движению воды, - сказал Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что в 2022 году в Сочи за счет федерального бюджета расчистили 12 километров рек Аше и Псезуапсе. Кроме того, подготовлены проекты расчистки русел в селе Солоники, поселках Мирном и Хоста.

Как отметил Александр Куренков, Краснодарский край является важнейшим туристическим кластером России. А за счет развития горнолыжных курортов турпоток увеличился и в зимнее время.

- Особенно эта картина характерна для совмещенных праздничных и выходных дней. Наша с вами задача - реализовать эффективные меры по защите людей, населенных пунктов и объектов экономики от всех видов сезонных рисков, - сказал министр МЧС России.

С 17 февраля на регион обрушилась непогода. Экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности, развернуты оперативные штабы. Из-за непогоды в Туапсинском районе и Сочи были повреждены два водовода.

- Проводим необходимые работы, до конца суток вернем водоснабжение в дома жителей. Наши ресурсы позволяют спрогнозировать, определить районы, где возможны происшествия. Благодаря чему нам удалось минимизировать их последствия, - отметил начальник краевого управления МЧС Олег Волынкин.

Всего для устранения последствий ЧС в Сочи действуют аварийно-спасательные формирования численностью более 3,5 тысяч человек и 790 единиц спецтехники.

- В Сочи функционирует муниципальная Единая диспетчерская служба, - сообщил глава города Алексей Копайгородский. - Установлены 240 сирен. Действует адресная СМС-рассылка для населения о надвигающейся непогоде. На крупных реках работают 50 гидрологических комплексов. Они автоматически передают сигнал о достижении уровня воды опасных отметок.