Возбуждено уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

В Краснодаре завели уголовное дело на избивавшую малышей в детском саду воспитательницу. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Все происходило в городском детсаду №193. Как выяснилось, воспитательница систематически била детей. Известно, что женщина замахивалась на малышей с расстройством аутистического спектра. Воспитанники не могли сами рассказать о происходившем. Об увиденном методе воспитания позже сообщила практикантка, которая пришла в учреждение.

- По данному факту СО по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК России по Краснодарскому краю организовано проведение проверки, по результатам которой 22 февраля 2023 года в отношении воспитателя детского сада возбуждено уголовное дело по п. «а», «г» ст. 117 УК РФ «Истязание», ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Уточняется, что после проведенной служебной проверки воспитателя уволили.

- Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры края, - добавили в пресс-службе краевого надзорного органа.