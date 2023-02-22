На Кубани подвели итого профессионального конкурса «Педагогический дебют»

На Кубани завершился конкурс «Педагогический дебют». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани завершился конкурс «Педагогический дебют». За право стать победителем профессионального конкурса боролись 45 участников. В течении трех дней конкурсанты провели видеопрезентации и открытые уроки, а затем приняли участие в ток-шоу «Профессиональный разговор».

- Конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют» проходит ежегодно с 2016 года. За этот период в нем приняли участие около 650 человек, - рассказали в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Эксперты назвали победителей в трех номинациях. Лучшим «Молодым учителем» стала преподаватель русского языка и литературы сочинской школы №48 Алиса Ставицкая. В номинации «Молодой воспитатель» победила также участница из Сочи Анна Кукарина, работающая музыкальным руководителем в детском саду № 67. В номинации «Молодой педагог дополнительного образования» стал лидером педагог краснодарского центра детского технического творчества «Юный техник» Владимир Майоров.