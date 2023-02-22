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НовостиОбщество22 февраля 2023 15:45

Прокуратура Кубани помогла семье ребенка-инвалида вернуть потраченные на специальное питание 70 тысяч рублей

Родители ребенка с орфанным заболеванием приобретали лечебное питание за свой счет
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Фото: пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

В Гулькевичском районе прокуратура встала на защиту интересов ребенка с орфанным заболеванием. Мальчик нуждался в лечебном питании, которое ему по закону полагается бесплатно. Однако родители не смогли не смогли получить питание из-за отсрочки рецептов.

- Установлено, что ребенку-инвалиду с орфанным заболеванием назначен специализированный продукт лечебного питания, однако положенное ему питание не получено в виду отсрочки рецептов. В связи с чем законным представителем самостоятельно приобретено указанное питание на сумму более 70 тыс. рублей. При этом в нарушение законодательства компенсация за него не выплачена, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сотрудники надзорного органа обратились в суд с исковым заявлением о взыскании с министерства здравоохранения Краснодарского края затраченных денежных средств. В суде заявление было рассмотрено и удовлетворено. Семья ребенка получила возврат в полном объеме.