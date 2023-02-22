В Краснодаре пожар в районе Сенного рынка тушат 59 спасателей

В центре Краснодара спасатели тушили пожар. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре на улице Октябрьской загорелась хозпостройка. Из-за плотной застройки и жилых домов по соседству, в тушении пожара задействованы 59 спасателей и 17 единиц техники.

- Сообщение о возгорании по адресу: Краснодар, улица Октябрьская, поступило в 18:10. В 18:11 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По прибытию к месту первого пожарного подразделения было установлено, что охвачена огнем хозпостройка на территории частного домовладения. В 18:43 спасатели локализовали пожар на площади 120 кв.м.