В администрации Сочи прокомментировали требование застройщика апарт-отеля выплатить компенсацию 4,9 млн

В Сочи суд поставит точку в разбирательствах между строительной компанией и мэрией. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сочи конфликт между администрацией города и застройщиком апарт-отеля пошел на новый виток. Строительство апарт-комплекса было прекращено в 2021 году по решению суда. Строительная компании требует от мэрии компенсацию за сорванные планы в размере 4,9 млн рублей.

- В связи с тем, что спорный земельный участок находится в собственности Российской Федерации, у администрации города Сочи отсутствуют сведения о наличии судебных разбирательств, связанных с застройщиком, - прокомментировали в мэрии города-курорта.

К делу привлекли Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Генпрокуратуру РФ, администрацию Сочи и ФГБНУ «ВИР» имени Вавилова. Судебное заседание пройдет 27 апреля 2023 года.