Губернатор Кубани и глава МЧС России побывали на месте схода лавины в Сочи

Глава МЧС России и губернатор Кубани осмотрели место схода лавины в горах Сочи. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Глава МЧС России и губернатор Кубани провели рабочий день горах Сочи. Вениамин Кондратьев и Александр Куренков посетили Красную Поляну, где два дня назад в районе санно-бобслейной сошла лавина. Сразу же после стихийного бедствия на месте для координации действий аварийных и коммунальных служб, был развернут круглосуточный оперативный штаб.

– Оперативные службы сразу же приступили к аварийно-восстановительным работам и расчистке снега. Последствия схода лавины удалось устранить в максимально сжатые сроки. Сейчас восстанавливают поврежденные коммунальные сети. Уже можно с уверенностью сказать, что никаких препятствий для посещения курорта нет, вся инфраструктура горного кластера работает, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Сошедшая лавина 20 февраля повредила газопровод и две водопроводные ветки. Вода и газ отсутствовали в районе санно-бобслейного комплекса и на шести улицах. Без благ цивилизации остались местные жители и более 2000 туристов. Гостям было предложено переехать в другие отели, однако никто не пожелал прервать свой отдых. Газоснабжение объектов по временной схеме полностью восстановлено.