В Краснодаре весной начнется благоустройство Николаевского бульвара

К благоустройству Николаевского бульвара планируют приступить в марте. Фото: пресс-служб администрации Краснодара

В Краснодаре в марте начнется благоустройство Николаевского бульвара. Мэрия заключила муниципальный контракт с новым подрядчиком, который обещает завершить работы до середины октября. Работы проведут по нацпроекту «Жилье и городская среда».

— Дизайн-проект был откорректирован с учетом пожеланий жителей микрорайона Гидростроителей. Кроме того, мы актуализировали сметная часть проекта. Для благоустройства Николаевского бульвара была выбрана надежная и проверенная делом подрядная организация. Поэтому «осечки» на этот раз недопустимы, - прокомментировал вице-мэр Максим Онищенко.

Напомним, что благоустройству общественной территории вдоль улицы Автолюбителей от Невкипелого до Валерия Гассия уже приступали в 2022 году. Но контракт с прежним подрядчиком был расторгнут из-за несогласия местных жителей с проектом и вырубкой деревьев.