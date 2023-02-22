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НовостиОбщество22 февраля 2023 17:27

В Краснодаре весной начнется благоустройство Николаевского бульвара

Администрация города заключила муниципальный контракт с новым подрядчиком
Евгения ХАЛИКОВА
К благоустройству Николаевского бульвара планируют приступить в марте. Фото: пресс-служб администрации Краснодара

К благоустройству Николаевского бульвара планируют приступить в марте. Фото: пресс-служб администрации Краснодара

В Краснодаре в марте начнется благоустройство Николаевского бульвара. Мэрия заключила муниципальный контракт с новым подрядчиком, который обещает завершить работы до середины октября. Работы проведут по нацпроекту «Жилье и городская среда».

— Дизайн-проект был откорректирован с учетом пожеланий жителей микрорайона Гидростроителей. Кроме того, мы актуализировали сметная часть проекта. Для благоустройства Николаевского бульвара была выбрана надежная и проверенная делом подрядная организация. Поэтому «осечки» на этот раз недопустимы, - прокомментировал вице-мэр Максим Онищенко.

Напомним, что благоустройству общественной территории вдоль улицы Автолюбителей от Невкипелого до Валерия Гассия уже приступали в 2022 году. Но контракт с прежним подрядчиком был расторгнут из-за несогласия местных жителей с проектом и вырубкой деревьев.