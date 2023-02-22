В новом генеральном плане Сочи укажут оползневые участки и зоны подтопления

Вениамин Кондратьев поблагодарил министра за внимание к региону. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В новом Генплане Сочи будут отражены все зоны подтоплений и оползневые участки. Изменения в градостроительный документ после разгула стихии в горном кластере курорта. 20 февраля в горах Сочи сошла лавина, которая повредила инженерные сооружения. Спустя два дня в городе прошло совещание, которое возглавил Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

– С начала 2023 года стихия несколько раз испытала регион на прочность. Ураган бушевал в Геленджике, Новороссийске, Тимашевском и Курганинском районах. Резкое потепление и обильные осадки вызвали повышения уровней рек в Сочи. Мы используем все меры мониторинга, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, – рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Чтобы минимизировать последствия ударов стихии в Сочи ограничили строительство на потенциально опасных участках.