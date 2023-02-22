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НовостиЭкономика22 февраля 2023 18:18

На Кубани вдвое увеличится тариф за проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон»

Правительство России разрешило увеличить тариф за проезд по платным дорогам
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: Юрий Ходзицкий

Фото: Юрий Ходзицкий

В Краснодарском крае вдвое вырастет стоимость проезда по платному участку трассы М-4 «Дон». Соответствующее постановление подписало правительство России. Благодаря ему «Автодор» получил право устанавливать новые тарифы для легковых автомобилей за проезд по платным дорогам.

Увеличение стоимости объяснили удорожанием процесса строительства дорог. Изменения коснутся дорог, построенных с государственным участием, сообщает «Ъ-Кубань».

Документ вступит в силу через десять дней, но неизвестно, когда изменения будут применены на практике.