На Кубани с начала года подвели газ к 1,4 тысячи домовладений

В 2023 году более чем к одной тысяче домовладений края подвели газ по президентской программе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В 2023 году более чем к 1,4 тысячи домовладений Краснодарского края подвели газ по президентской программе. Всего с начала года было заключено 18,7 тысяч договоров с населением о социальной догазификации.

- Сроки реализации президентской программы очень сжаты при больших объемах работ. В 2023 году планируем исполнить 24 тысячи договоров с объемом финансирования на три миллиарда рублей, - рассказал вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

Программу социальной газификации по поручению президента России Владимира Путина стала бессрочной.

Также льготные категории граждан могут вернуть до 100 тысяч рублей, затраченных на проектирование и подключение к сети, приобретение, установку оборудования и приборов учета.