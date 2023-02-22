Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика22 февраля 2023 18:49

На Кубани с начала года подвели газ к 1,4 тысячи домовладений

Работы выполнены по программе социальной догазификации
Евгения ХАЛИКОВА
В 2023 году более чем к одной тысяче домовладений края подвели газ по президентской программе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В 2023 году более чем к одной тысяче домовладений края подвели газ по президентской программе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В 2023 году более чем к 1,4 тысячи домовладений Краснодарского края подвели газ по президентской программе. Всего с начала года было заключено 18,7 тысяч договоров с населением о социальной догазификации.

- Сроки реализации президентской программы очень сжаты при больших объемах работ. В 2023 году планируем исполнить 24 тысячи договоров с объемом финансирования на три миллиарда рублей, - рассказал вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

Программу социальной газификации по поручению президента России Владимира Путина стала бессрочной.

Также льготные категории граждан могут вернуть до 100 тысяч рублей, затраченных на проектирование и подключение к сети, приобретение, установку оборудования и приборов учета.