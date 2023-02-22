В Краснодаре спорткомплекс на улице Вавилова готов на 38%

В Краснодаре проверили ход строительства спортивных объектов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Вавилова в Краснодаре готов на 38%. Комплекс будет включать универсальный спортзал с тренажерами, также зал для борьбы.

– Сейчас идут работы по армированию стен и монтаж сэндвич-панелей. К объекту уже подведены сети водопровода, ливневой и бытовой канализаций. Строительство идет согласно графику, – отметил Серафим Тимченко.

Также в Краснодаре возводят ФОК на улице Красной в учхозе «Кубань» и модернизируют батутный комплекс на улице Мачуги. В будущем на его территории появится еще один спортобъект для занятий спортивной акробатикой и прыжками на батуте.