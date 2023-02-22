В Динском районе директора муниципального учреждения наказали за использование служебного авто в личных целях

Фото: пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

В Динском районе привлечен к дисциплинарной ответственности директор муниципального учреждения. Госслужащий использовал служебный автомобиль в личных целях. Нарушение выявили сотрудники районного прокуратуры.

- Прокуратура Динского района выявила нарушения законодательства в сфере использования муниципального имущества. Директор МКУ «По обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания органов местного самоуправления Южно-Кубанского сельского поселения» использовал служебный транспорт в выходные и праздничные дни в личных целях, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Было возбуждено дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого директора оштрафовали.