В Сочи из-за очередного оползня произошла авария на водоводе в поселке Лоо

В Сочи произошел очередной оползень, который повредил водовод. Без питьевой воды остались жители поселка Лоо. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

- Специалисты водоканала уже приступили к комплексу восстановительных мероприятий. В ликвидации задействовано две аварийно-ремонтные бригады и семь единиц техники, - сообщили в пресс-службе городского «Водоканала».

Сначала рабочих было необходимо расчистить территорию и освободить аварийный участок от тонн сошедшего грунта, затем начались сварочные работы. Восстановить водоснабжение населения планируют к утру 24 февраля.