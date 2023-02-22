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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 20:15

В Сочи из-за очередного оползня произошла авария на водоводе в поселке Лоо

В ликвидации аварии принимают участие две бригады рабочих
Евгения ХАЛИКОВА

В Сочи произошел очередной оползень, который повредил водовод. Без питьевой воды остались жители поселка Лоо. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

- Специалисты водоканала уже приступили к комплексу восстановительных мероприятий. В ликвидации задействовано две аварийно-ремонтные бригады и семь единиц техники, - сообщили в пресс-службе городского «Водоканала».

Сначала рабочих было необходимо расчистить территорию и освободить аварийный участок от тонн сошедшего грунта, затем начались сварочные работы. Восстановить водоснабжение населения планируют к утру 24 февраля.