Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 февраля 2023 5:56

Что произошло за ночь 23 февраля в Краснодарском крае

Последние новости на утро 23 февраля на Кубани
Евгения СОРОКА
Актуальные новости на утро 23 февраля на Кубани.

Актуальные новости на утро 23 февраля на Кубани.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«КП» - Кубань» продолжает рассказывать об актуальных новостях на Кубани. Что произошло за ночь 23 февраля в Краснодарском крае.

В Краснодаре в многоквартирном доме выявили утечку газа. Жители пожаловались на едкий запах в подъезде и, как оказалось, не зря.

На Кубани вдвое увеличится тариф за проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон». Изменения коснутся дорог, построенных с государственным участием.

В Динском районе директора муниципального учреждения наказали за использование служебного авто в личных целях. Мужчина ездил на рабочей машине в выходные и праздничные дни.

Прокуратура Кубани помогла семье ребенка-инвалида вернуть потраченные на специальное питание 70 тысяч рублей. Родители ребенка с орфанным заболеванием приобретали лечебное питание за свой счет.

В администрации Сочи прокомментировали требование застройщика апарт-отеля выплатить компенсацию 4,9 млн рублей. Строительство было прекращено в 2021 году по решению суда.