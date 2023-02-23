Актуальные новости на утро 23 февраля на Кубани. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«КП» - Кубань» продолжает рассказывать об актуальных новостях на Кубани. Что произошло за ночь 23 февраля в Краснодарском крае.

В Краснодаре в многоквартирном доме выявили утечку газа. Жители пожаловались на едкий запах в подъезде и, как оказалось, не зря.

На Кубани вдвое увеличится тариф за проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон». Изменения коснутся дорог, построенных с государственным участием.

В Динском районе директора муниципального учреждения наказали за использование служебного авто в личных целях. Мужчина ездил на рабочей машине в выходные и праздничные дни.

Прокуратура Кубани помогла семье ребенка-инвалида вернуть потраченные на специальное питание 70 тысяч рублей. Родители ребенка с орфанным заболеванием приобретали лечебное питание за свой счет.

В администрации Сочи прокомментировали требование застройщика апарт-отеля выплатить компенсацию 4,9 млн рублей. Строительство было прекращено в 2021 году по решению суда.