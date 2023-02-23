Погода в Сочи 23 февраля 2022: город отдыхает после стихии

В Сочи постепенно будет таять снег. Фото: Олег УМАРОВ

Зимнее ненастье, накрывшее Сочи, уходит. Из-за ливней просела дорога в районе поселка Волконка Лазаревского района, а оползни привели к авариям на водоводе в поселке Лоо. К счастью, в ближайшее время осадков не ожидается. В Сочи 23 февраля потеплеет до +6 градусов. При этом в ночные часы будет небольшой мороз до 2 градусов.

А вот в горах по-прежнему зимние пейзажи. Там накануне сошла лавина, которая нарушила газоснабжение и работу водовода. Уже сейчас в дома вернулся газ, а работы по восстановлению водовода продолжают вестись.

По прогнозам, 23 февраля на Красной Поляне продолжит идти снег. В дневные часы температура воздуха поднимется лишь до +2 градусов, ночью морозы до минус 11 градусов, а на уровне выше 2000 метров - минус 21 градус.