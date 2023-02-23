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НовостиОбщество23 февраля 2023 6:39

Погода в Краснодаре 23 февраля 2022: город получит новую порцию холодного воздуха

В Краснодаре 23 февраля похолодает до нуля градусов
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
В Краснодаре 23 февраля похолодает.

В Краснодаре 23 февраля похолодает.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На погоду в Краснодарском крае будет влиять периферия приближающегося с северо-запада антициклона. Благодаря ему тучи рассеются - осадки прекратятся. но местами они все еще возможны. Но северный ветер принесет в регион порцию холодного арктического воздуха. Потому в Краснодаре 23 февраля похолодает до нуля градусов.

- В связи с понижением температуры воздуха в ночные часы, 23 февраля на дорогах Краснодара ожидается гололедица, - предупреждают «Комсомольскую правду» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу. - Ветер северной четверти 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью прогнозируется минус 3-5 градусов, днем - 0-2 со знаком плюс.

Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм ртутного столба, что выше нормы.