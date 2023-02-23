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НовостиОбщество23 февраля 2023 6:47

Мэр Краснодара Наумов поздравил жителей города с Днем защитника Отечества

Свое поздравление он написал в Telegram
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Евгений Наумов. Фото: krd.ru

Евгений Наумов. Фото: krd.ru

Глава Краснодара Евгений Наумов поздравил жителей города с Днем защитника Отечества. К землякам мэр обратился в своем Telegram. Как отметил градоначальник, 23 февраля - особый праздник.

- Это праздник воинов, героев, патриотов Родины, - написал Евгений Наумов. - Наши сегодняшние защитники, рискуя собой, отстаивают интересы страны. Они продолжают славные традиции российской армии, берут пример с ветеранов Великой Отечественной.

Напомним, ранее глава Краснодара говорил о том, что помощь военнослужащим, которые находятся на передовой, будет продолжаться. Также будут поддерживать семьи мобилизованных.