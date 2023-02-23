17-летний подросток погиб в ДТП в Усть-Лабинском районе Кубани, еще четверо пассажиров пострадали

Фото с места аварии. Фото: t.me/gibdd123region

ДТП случилось накануне вечером. Около 20:00 22 февраля на дороге Двубратский — Восточная в Усть-Лабинском районе иномарка Chery съехала с дороги. Позже выяснилось, что водитель, сидевший за рулем, не справился с управлением. Как удалось выяснить автоинспекорам, иномаркой управлял 17-летний подросток. Вместе с ним в машине ехали друзья.

Фото с места ДТП. Фото: t.me/gibdd123region

После ДТП водителя и еще четверых пассажиров в возрасте 17-ти и 15-ти лет госпитализировали. У них были травмы различной степени тяжести.

- В течение четырех часов в больнице водитель скончался, - уточняют в Госавтоинспекции Кубани.

Подростка спасти не успели. Фото: t.me/gibdd123region

Остальные пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

- Предварительная причина ДТП - несоответствие скорости конкретным условиям, - сообщают автоинспекторы. - Все обстоятельства аварии устанавливаются.