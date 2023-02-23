Губернатор Кубани Кондратьев возложил цветы к Вечному огню в Краснодаре

В День защитника Отечества губернатор принял участие в памятной церемонии на Площади Героев.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев возложил цветы к Вечному огню в Краснодаре. Памятная церемония прошла 23 февраля на Площади Героев, что находится на улице Северной. Здесь увековечена память героев Октябрьской революции, Гражданской и Великой Отечественной войн. Кроме того, установлены памятные плиты с именами 272 кубанцев, отдавших свои жизни, выполняя воинский долг в Чеченской Республике.

– В День защитника Отечества почтил память тех, кто отдал свою жизнь, сражаясь за Родину, - написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram. - Патриотизм, мужество и преданное служение Отчизне всегда были и остаются основополагающими ценностями нашего народа.

Память павших воинов почтили минутой молчания. После чего собравшиеся возложили цветы к Вечному огню. После чего по площади торжественным маршем прошли военнослужащие Краснодарского гарнизона и казаки.

- В памятной церемонии такжже приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, прокурор региона Сергей Табельский, руководитель следственного комитета по краю Андрей Маслов, начальник краевого МВД Владимир Андреев, члены Совета Федерации Алексей Кондратенко и Александр Трембицкий, главный федеральный инспектор по краю Евгений Гулиев, мэр Краснодара Евгений Наумов, - рассказывают в администрации региона. - Кроме того, участвовали вице-губернаторы, ветераны, участники СВО, кадеты и курсанты военных училищ, представители общественных и молодежных организаций, военнослужащие, казаки.