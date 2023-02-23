На амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 1268 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

На Кубани число заболевших коронавирусом за сутки выросло до 277. Среди зараженных 30 детей. Об этом сообщают в оперштабе Краснодарского края.

- Самому младшему пациенту – 4 месяца, старшему – 88 лет, - уточняют в региональном оперштабе.

Лидер по числу новых заболевших - Краснодар, там выявили 139 случаев. В Геленджике инфицировались 12 человек, в Сочи, Новороссийске и Кавказском районе - по 11, в Кущевском и Северском - по девять.

- В Динском районе заболели семь жителей, в Горячем Ключе и Тимашевском - по шесть, в Крымском и Павловском - по пять, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе края.

За последние 24 часа из больниц выписан 231 человек. Число жертв COVID за сутки не изменилось.

- На амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 1268 человек, в стационарах – 246 пациентов, - сообщили в региональном минздраве.