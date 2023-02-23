Для салюта задействуют более 50 единиц орудий различных типов. Фото: администрации Новороссийска.

В Новороссийске в День защитника Отечества десантники выполнят залпы из четырех дивизионных пушек. Об этом рассказали в администрации города-героя.

Праздничный артиллерийский салют пройдет на Западном молу. Планируется, что по продолжительности он будет около 7 минут.

- Согласно приказу министра обороны в городе-герое Новороссийске будет произведен артиллерийский салют, — сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города-гереоя. - Салют начнется в 21:00.

Для салюта задействуют более 50 единиц орудий различных типов.

Кроме того, десантники войсковой части № 61756 выполнят залпы из четырех орудий - дивизионных пушек ЗиС-3 и салютной установки.

- Будет произведено 30 залпов с интервалом в 30 секунд, - уточняют в администрации Новороссийска.

Также известно, что салют запустят в Анапе. Он прогремит над морем.