Для салюта задействуют более 50 единиц орудий различных типов. Фото: администрации Новороссийска.
В Новороссийске в День защитника Отечества десантники выполнят залпы из четырех дивизионных пушек. Об этом рассказали в администрации города-героя.
Праздничный артиллерийский салют пройдет на Западном молу. Планируется, что по продолжительности он будет около 7 минут.
- Согласно приказу министра обороны в городе-герое Новороссийске будет произведен артиллерийский салют, — сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города-гереоя. - Салют начнется в 21:00.
Для салюта задействуют более 50 единиц орудий различных типов.
Кроме того, десантники войсковой части № 61756 выполнят залпы из четырех орудий - дивизионных пушек ЗиС-3 и салютной установки.
- Будет произведено 30 залпов с интервалом в 30 секунд, - уточняют в администрации Новороссийска.
Также известно, что салют запустят в Анапе. Он прогремит над морем.