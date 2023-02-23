Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 февраля 2023 10:33

На Тургеневском мосту Краснодара повесили патриотический баннер «Сила V единстве»

Это сделано в поддержку бойцов, которые сейчас защищают рубежи России
Евгения СОРОКА
Огромный баннер был виден всем проезжающим машинам. Фото: t.me/ki_krd

Огромный баннер был виден всем проезжающим машинам. Фото: t.me/ki_krd

На Тургеневском мосту Краснодара повесили патриотический баннер. На нем крупными буквами было написано «Сила V единстве».

Инициатором этой акции стали воспитанники краевой организации «Юг великий». Таким образом, они хотели поздравить с Днем защитника Отечества, а также поддержать наших военных, которые стоят на защите нашей страны.

- Сейчас как никогда важно объединиться, быть всем вместе, сила - в единстве, - сказал руководитель краснодарской краевой общественной организации патриотического, духовно-нравственного и спортивного воспитания «Юг Великий» Максим Кочатков.

Тем временем, в Краснодаре в День защитника Отечества проводят ряд тематических мероприятий. В их числе возложения цветов, адресные поздравления, выставки.