Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество
Эксклюзив kp.rukp.ru
23 февраля 2023 10:42

В Сочи 23 февраля образовались огромные очереди на подъемники

Покататься в праздничный день хотят сотни туристов
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Вот такие очереди собрались около подъемников. Фото: sochi.camera

Вот такие очереди собрались около подъемников. Фото: sochi.camera

В Сочи 23 февраля образовались огромные очереди на подъемники. Судя по камерам, установленным на разных вершинах, толпы лыжников и сноубордистов наблюдаются на каждом уровне. Сотни людей стоят и ждут возможности сесть в фуникулер, чтобы подняться на нужную высоту.

Известно, что на одной из трасса проводятся праздничные заезды, а также различные активности. Потому туристы стремятся попасть туда.

Людей с каждым часом становится все больше. Фото: sochi.camera

Людей с каждым часом становится все больше. Фото: sochi.camera

Но, безусловно, многие спешат успеть насладиться катанием в зимней сказке. Праздничный день порадовал погодой. Трассы продолжает засыпать снег, при этом температура воздуха держится ниже нуля. Хотя на вершинах наблюдается низкая видимость, о чем предупреждают всех любителей активного отдыха.