Вот такие очереди собрались около подъемников. Фото: sochi.camera

В Сочи 23 февраля образовались огромные очереди на подъемники. Судя по камерам, установленным на разных вершинах, толпы лыжников и сноубордистов наблюдаются на каждом уровне. Сотни людей стоят и ждут возможности сесть в фуникулер, чтобы подняться на нужную высоту.

Известно, что на одной из трасса проводятся праздничные заезды, а также различные активности. Потому туристы стремятся попасть туда.

Людей с каждым часом становится все больше. Фото: sochi.camera

Но, безусловно, многие спешат успеть насладиться катанием в зимней сказке. Праздничный день порадовал погодой. Трассы продолжает засыпать снег, при этом температура воздуха держится ниже нуля. Хотя на вершинах наблюдается низкая видимость, о чем предупреждают всех любителей активного отдыха.