Пулеметный колпак 1942 года стал частью выставки на Малой Земле в Новороссийске

Пулеметный колпак - часть большой экспозиции. Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

На выставке боевой техники в Новороссийске показали пулеметный колпак 1942 года. Он стал частью экспозиции под открытым небом на Малой Земле. Об этом рассказал глава города-героя Андрей Кравченко.

Как рассказал мэр, железобетонный пулеметный колпак был изготовлен летом 1942-го на цементных заводах Новороссийска. Это сооружение напоминает известные всем колодезные кольца, заглушенное с одной стороны и с амбразурой (проемом) для ведения пулеметного огня с другой стороны. Такой колпак обеспечивал расчету дополнительную защиту от пуль и осколков.

- В трудное для нашей страны время, он встал в одну шеренгу вместе с другими значимыми экспонатами выставки «Оружие и боевая техника периода Великой Отечественной войны», - говорит Андрей Кравченко. - Объект находился на скалистом обрыве в районе улицы Пограничной — нес свою службу на протяжении 80 лет. Он был свидетелем кровопролитных боев на героическом плацдарме «Малая земля».

О нем могли забыть, но неравнодушные жители города привлекли внимание общественности. И теперь пулеметный колпак - часть большой экспозиции.