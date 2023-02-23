Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил жителей с Днем защитника Отечества

Мэр Сочи Алексей Копайгородский во время возложения цветов к Вечному огню.

Сочи, как и все города Краснодарского края, отмечает День защитника Отечества. Корреспондент «КП» вместе с первыми лицами города и жителями курорта принял участие в памятных акциях. Одна из них прошла на воинском мемориале в Завокзальном микрорайоне. Здесь собрались сотни людей. Каждый хотел почтить память погибших воинов-земляков.

– В этот день мы вспоминаем наших отцов, дедов и прадедов, победивших фашизм, – сказал глава Сочи алексей Копайгородский. - Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже интересов Родины, борется с внешними угрозами.

Глава города также добавил, что в этот день мы отдаем дань глубокого уважения солдатам и офицерам, которые сегодня защищают наши рубежи во время специальной операции.

На памятной акции собрались сотни жителей Сочи.

Во время акции прошла театрализованная инсталляция «Звезда защитников Отечества». Под звуки метронома минутой молчания почтили память солдат.

- После чего собравшиеся возложили цветы и гирлянду Памяти и Славы к Вечному огню, - рассказали в администрации Сочи. - В честь защитников Отечества был дан залп Сочинского военного гарнизона.

Возложения цветов сегодня прошли на воинских мемориалах во всех районах города. К празднику подготовили более 70 памятных акций и мероприятий.