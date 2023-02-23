Губернатор Кубани Кондратьев поздравил жителей края с Днем защитника Отечества

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В кубанской столице отмечают День защитника Отечества. В честь этого по всему городу проходят памятные акции и мероприятия в поддержку тех, кто даже в праздник не бросил боевой пост. В краснодарском театре драмы им. Горького проходила торжественная церемония. На ней выступил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

– Сегодня бойцы нашей армии, как и 80 лет назад, ценой собственной жизни защищают и отстаивают интересы страны, – сказал Вениамин Кондратьев. - Мы должны сохранить нашу Россию великой державой и передать ее детям и внукам. Невзирая на трудности, оставаться сильными.

Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил - День защитника Отечества – это праздник, который связывает воедино все поколения.

После этого прошло награждение участников спецоперации - военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, казаков.

- Ордена Мужества получили четыре человека, - рассказывают в администрации региона. - Также бойцов наградили медалью «За отвагу» и медалями ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

После награждения состоялся праздничный концерт.