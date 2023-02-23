Протяженность пляжей и набережных Сочи к 2044 году вырастет вдвое

Сегодня пляжи и набережные в олимпийской столице имеют протяженность около 40 километров.

Пляжи и набережные Сочи к 2044 году растянутся на 70 километров. Таким образом, их протяженность увеличится почти вдвое, ведь сейчас для отдыха доступно 40 километров территории.

- Курортной и рекреационной составляющей не хватает, чтобы комфортно удовлетворить ту нагрузку, которая оказывается на Сочи и требует увеличения прибрежной полосы и инфраструктурных объектов на них, - сказала РБК ТВ Юг руководитель проекта генерального плана города-курорта Сочи Ирина Гришечкина. - Поэтому генплан Сочи предусматривает создание новой пляжной инфраструктуры.

Как уточняется, развивать пляжные территории и набережные будут в Центральном и Лазаревском районах курорта.

Кстати, ранее в Сочи открыли офисы и горячую линию для ознакомления с Генпланом. Жители города могут изучить предварительную версию градостроительного документа и внести свои предложения.