Стало известно, когда возобновят водоснабжение после аварии из-за оползня в поселке Лоо Сочи

Работы проходят круглосуточно.
В Сочи срок подачи воды после аварии из-за оползня в поселке Лоо перенесли. Напомним, за последние два дня на водоводе трижды произошел прорыв. Причина тому - подвижка грунта, вызванная сильными дождями.
Работы по восстановлению идут круглосуточно.
- Инженерные службы провели обследование коммуникации по всей ее протяженности, - уточняют в пресс-службе городского «Водоканала». - Выявлены сразу три новых участка, где она подвергалась повышенному давлению, там обнаружены многочисленные деформации, разрывы и трещины.
Как уточняется, сейчас территория вокруг поврежденных участков расчищена, сети высвобождаются от масс грунта. Кроме того, специалисты приступили к сварочным работам.
- К работам привлечено более десятка специалистов и семь единиц техники, - уточняют специалисты. - Завершить работы планируется в течение текущего дня.
Стабилизировать подачу питьевой воды рассчитывают к вечеру 24 февраля. Напомним, ранее говорилось, что возобновят водоснабжение к обеду.