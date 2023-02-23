Стало известно, когда возобновят водоснабжение после аварии из-за оползня в поселке Лоо Сочи

Работы проходят круглосуточно.

В Сочи срок подачи воды после аварии из-за оползня в поселке Лоо перенесли. Напомним, за последние два дня на водоводе трижды произошел прорыв. Причина тому - подвижка грунта, вызванная сильными дождями.

Работы по восстановлению идут круглосуточно.

- Инженерные службы провели обследование коммуникации по всей ее протяженности, - уточняют в пресс-службе городского «Водоканала». - Выявлены сразу три новых участка, где она подвергалась повышенному давлению, там обнаружены многочисленные деформации, разрывы и трещины.

Как уточняется, сейчас территория вокруг поврежденных участков расчищена, сети высвобождаются от масс грунта. Кроме того, специалисты приступили к сварочным работам.

- К работам привлечено более десятка специалистов и семь единиц техники, - уточняют специалисты. - Завершить работы планируется в течение текущего дня.

Стабилизировать подачу питьевой воды рассчитывают к вечеру 24 февраля. Напомним, ранее говорилось, что возобновят водоснабжение к обеду.