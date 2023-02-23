Грязь, подъемы, спуски, смена ландшафта - все это предстояло преодолеть участникам трейлкросса.
Фото: Виталий ТИМКИВ
На Кубани 23 февраля прошел трейлкросс «Будь готов!». Спортивное мероприятие устроили в станице Васюринской. Именно здесь находится подходящее место для трейлраннинга (забег по пересеченной местности - прим.ред.).
Часть маршрута пролегала через водоемы.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Грязь, подъемы, спуски, смена ландшафта - все это предстояло преодолеть участникам трейлкросса. При этом каждый мог выбрать дистанцию по силам.
- В спринт приглашались все, в том числе и участники других дистанций. Также был кроссовый километр и забег на 3,5 километра, - рассказывают организаторы.
Дистанцию участники выбирали сами.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Самая сложная дистанция - 10 километров, два из которых участники бегут в пределах постоянной видимости, а вот дальше им предстоял маршрут с преодолением естественных препятствий.