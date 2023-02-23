Погода на Кубани будет по-весеннему теплая. Фото: Андрей АБРАМОВ

На юг страны смещается антициклон. Благодаря интенсивному солнечному прогреву к концу недели в Краснодарском крае станет почти по-весеннему тепло. К выходным на Кубани потеплеет до +20 градусов. Об этом сообщают в краевом гидрометцентре.

- Температура воздуха ночью 25 февраля будет колебаться от 0 до минус 5 градусов, в юго-восточных предгорьях до минус 9. Днем отметки поднимутся до +6-11 градусов, в южной половине - до 15, - сообщают «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - 26-го числа отметки будут уже положительными - 2-7 градусов выше нуля, правда, в горах будет по-прежнему морозно - до минус 14 градусов. Зато в дневные часы воздух прогреется до +15-20 градусов, на Азовском побережье - 7-12 градусов, на Черноморском - 11-16 градусов.

25 февраля осадков не ожидается. Накрапывать дождь будет лишь 26-го числа да и то в западной половине края. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололед, так что водителей просят быть аккуратнее.

Что касается ветра, то он будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12-14 метров в секунду, на Черноморском побережье - до 15-20 метров в секунду.