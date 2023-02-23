В Сочи 93-летнюю ветерана труда, брошенную в захламленной квартире, госпитализировали после вмешательства прокуратуры

Сейчас пожилая женщина находится под наблюдением медиков. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Сочи прокуратура проводит проверку после публикации о ветеране труда, которую бросили в захламленной квартире. В Сети ранее появилась информация о том, что в одной из квартир дома в Адлере живет 93-летняя женщина. Ее жилье, по словам соседей, сильно захламлено из-за сына, который годами приносил вещи с мусорных площадок.

- Уполномоченными органами организована работа по приведению жилого помещения в надлежащее санитарное состояние, а также по обеспечению необходимыми предметами жизнеобеспечения, - сообщают в прокуратуре Краснодарского края.

Также в надзорном ведомстве уточнили, что ветаран труда сейчас находится в больнице под наблюдением медиков.

- Гражданка госпитализирована в одно из медицинских учреждений города, - добавили в прокуратуре региона. - Вопросы оказания необходимых мер государственной поддержки находятся на контроле органов прокуратуры.