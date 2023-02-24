Последние новости в регионе. Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

«КП» - Кубань» продолжает рассказывать об актуальных новостях на Кубани. Что произошло за ночь 24 февраля в Краснодарском крае.

Крымский мост восстановили на полтора месяца раньше срока. Автомобильное движение осуществляется по всем полосам.

Второй за неделю оползень сошел на федеральную трассу Джубга-Сочи в Туапсинском районе. Действуют ограничения для грузовиков.

Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов записал поздравление с 23 февраля из зоны СВО. В видео он поблагодарил всех, кто помогает бойцам на передовой.

В Сочи 93-летнюю ветерана труда, брошенную в ужасных условиях, госпитализировали после вмешательства прокуратуры. Ее жилье, по словам соседей, сильно захламлено из-за сына, который годами приносил вещи с мусорных площадок.