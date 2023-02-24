В Сочи жилой гараж тушили 66 пожарных

В Сочи горел гараж. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Сочи потребовались усилия 66 пожарных для тушения загоревшегося жилого гаража. О пожаре на улице Кленовой Хостинского района сообщили соседи. Постройка здесь настолько плотная, что был огромный риск распространения огня на другие гаражи, которые владельцы превратили в квартиры и даже в многоэтажные жилые дома.

- Происшествие случилось ночью. В 01:05 была объявлена ликвидация открытого горения. В 01:08 спасатели полностью ликвидировали последствия пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Всего к ликвидации возгорания от привлекалось 66 человек и 22 единицы техники. Причина пожара устанавливается.