Погода в Краснодаре 24 февраля 2023: в городе продолжит бушевать холодный ветер

В Краснодаре 24 февраля ожидается малооблачная погода. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае до конца недели обещают потепление. Это связано с периферией приближающегося с северо-запада антициклона. С 27 февраля прекратятся и осадки. Однако в настоящее время северный ветер принесет в регион порцию холодного арктического воздуха.

В Краснодаре 24 февраля столбики термометров опустятся до нуля. Низкая температура держится в городе второй день подряд.

- В связи с понижением температуры воздуха в ночные часы, 24 февраля на дорогах Краснодара ожидается гололедица, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу. - Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью прогнозируется минус 1, днем - 0-4 со знаком плюс.

К слову, в Краснодаре 24 февраля ожидается малооблачная погода. А атмосферное давление в пределах нормы.