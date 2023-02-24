Новый гостиничный комплекс откроется в Анапе до конца апреля

Все отели будут работать по системе «ультра все включено». Фото: администрация региона

В Анапе откроют новый гостиничный комплекс до конца апреля 2023 года. На территории находятся пятизвездочные отели, рестораны, бассейны, детская и спортплощадка, пляжная территория, спа-комплекс, тренажерный зал, салон красоты и фитобар.

- Большинство поставщиков мебели, текстиля, матрасов – кубанские, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

К слову, гостиничный комплекс построили за 2,5 миллиарда рублей. Благодаря новым объектам на курорте появятся 1000 рабочих мест в сезон и около 600 в межсезонье.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, всего на территории комплекса четыре пятиэтажных отеля. В каждом корпусе 950 номеров. Все отели будут работать по системе «ультра все включено».