Жителей Кубани приглашают присоединиться к Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

Кубань традиционно лидирует по количеству поданных заявок. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Жители Краснодарского края могут стать участниками Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Премия учреждена в 2021 году по поручению президента страны Владимира Путина и направлена на поддержку социальных инициатив.

- Желающие принять участие могут выбрать одну из 11 номинаций. Участниками могут стать добровольцы, представители НКО, муниципальные государственные, бюджетные и казенные учреждения, а также органы власти федерального и регионального уровня и представители малого и среднего бизнеса, - рассказали организаторы премии.

Участнику должно быть больше 14 лет, а его инициатива может быть связана с помощью животным или незащищенным слоям населения, туризмом, экологией, раскрытием талантов, наукой или добровольчеством. Заявку необходимо подать до 15 мая, сделать это можно также из-за рубежа. В 2022 году Кубань вошла в региональный топ-3 по количеству заявок