В Белоглинскую районную больницу привезли новое оборудование

Новое оборудование поступило в Белоглинскую районную больницу. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Новое оборудование поступило в Белоглинскую районную больницу. Аппараты фонофореза и ультразвуковой терапии приобрели в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

– С помощью ультразвуковой терапии можно оказывать комплексное воздействие на организм и успешно подавлять патологические процессы. То есть это противовоспалительные, обезболивающие, лимфодренажные и общетонизирующие эффекты, – рассказал главврач Белоглинской ЦРБ Игорь Сырых.

Новая медицинская техника позволяет вводить в организм лекарственные вещества с помощью ультразвуковых колебаний, таким образом оборудование оказывает двойной эффект: химический – благодаря вводимым препаратам и физический – с помощью ультразвука.