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НовостиЗдоровье24 февраля 2023 6:05

В Белоглинскую районную больницу привезли новое оборудование

Аппараты ультразвуковой терапии и фонофореза приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Евгения ХАЛИКОВА
Новое оборудование поступило в Белоглинскую районную больницу. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Новое оборудование поступило в Белоглинскую районную больницу. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Новое оборудование поступило в Белоглинскую районную больницу. Аппараты фонофореза и ультразвуковой терапии приобрели в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

– С помощью ультразвуковой терапии можно оказывать комплексное воздействие на организм и успешно подавлять патологические процессы. То есть это противовоспалительные, обезболивающие, лимфодренажные и общетонизирующие эффекты, – рассказал главврач Белоглинской ЦРБ Игорь Сырых.

Новая медицинская техника позволяет вводить в организм лекарственные вещества с помощью ультразвуковых колебаний, таким образом оборудование оказывает двойной эффект: химический – благодаря вводимым препаратам и физический – с помощью ультразвука.