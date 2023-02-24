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НовостиОбщество24 февраля 2023 6:55

Спортивный комплекс с бассейном в станице Павловской Кубани построили на 24%

Сейчас здесь армируют стены чаши бассейна
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В спорткомплексе планируют оборудовать шесть 25-метровых дорожек. Фото: администрация региона

В спорткомплексе планируют оборудовать шесть 25-метровых дорожек. Фото: администрация региона

На Кубани в станице Павловской строят спортивный комплекс с бассейном

Объект возводят по нацпроекту. В настоящее время здесь армируют чаши бассейна. Специалисты устанавливают коммунальные сети.

- Рабочие монтируют опалубку под плиту перекрытия, кладут наружные стены из газоблока, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, объект готов на 24%. Строительство завершат до конца 2023 года. К слову, в спорткомплексе планируют оборудовать шесть 25-метровых дорожек. Также здесь будет тренажерный зал, массажные кабинеты и тренерские.