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НовостиОбщество24 февраля 2023 7:01

Элитное жилье в Сочи подорожало на 17% больше по сравнению с Москвой

На курорте цены растут быстрее, чем в столице
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Элитных объектов на курорте стало меньше.

Элитных объектов на курорте стало меньше.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Элитное жилье в Сочи дорожает быстрее, чем в Москве. Так, в столице России стоимость одного квадратного метра увеличилась на 13% - до 1,52 миллиона рублей. А в вот в Сочи один квадрат в люксовом доме подорожал на 30% - 2,4 миллиона рублей. Элитное жилье на курорте подорожало на 17% больше по сравнению с Москвой.

- Это связано с серьезным дефицитов предложений на рынке элитных новостроек в Сочи, - рассказали в пресс-службе сочинского риелторского центра.

К слову, элитных объектов на курорте стало меньше. Объем предложений за год снизился на 19% — до 109 лотов.