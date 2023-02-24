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НовостиОбщество24 февраля 2023 7:36

Движения транспорта ограничат на улицах Рашпилевской и Пушкина в Краснодаре 25 февраля

Это связано с проведением краевого мероприятия в честь Дня животновода
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Водителей просят заранее планировать маршрут.

Водителей просят заранее планировать маршрут.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре на улицах Рашпилевской и Пушкина ограничат движение транспорта 25 февраля. В субботу будет проходить мероприятие в честь Дня животновода. Изменения в организации дорожного движения начнут действовать с 06:00 часов.

- Изменения коснутся участков на улицах имени Пушкина от Рашпилевской до Красной и по Рашпилевской от Советской до имени Пушкина, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на данных участках организуют стоянку автомобилей участников и гостей мероприятия. Водителей просят заранее планировать маршрут.