Движения транспорта ограничат на улицах Рашпилевской и Пушкина в Краснодаре 25 февраля

Водителей просят заранее планировать маршрут. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре на улицах Рашпилевской и Пушкина ограничат движение транспорта 25 февраля. В субботу будет проходить мероприятие в честь Дня животновода. Изменения в организации дорожного движения начнут действовать с 06:00 часов.

- Изменения коснутся участков на улицах имени Пушкина от Рашпилевской до Красной и по Рашпилевской от Советской до имени Пушкина, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на данных участках организуют стоянку автомобилей участников и гостей мероприятия. Водителей просят заранее планировать маршрут.