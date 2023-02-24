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НовостиОбщество24 февраля 2023 8:03

В Краснодаре завершает работу передвижная выставка «Поезд Победы»

В 2023 году музей дополнили новым вагоном о военных трибуналах над нацистами
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: пресс-службы администрации Краснодара

Фото: пресс-службы администрации Краснодара

Передвижная выставка «Поезд Победы» 24 февраля проведет последний рабочий день в Краснодаре. Шанс посетить уникальную экспозицию есть до 18.20, после передвижной поезд-музей отправится в Кропоткин.

- Эта уникальная выставка с помощью современных технологий показывает историческую реальность. Дополненная реальность, театральное освещение и объемный звук гарантируют полное погружение в историю, - рассказали организаторы.

В 2023 году музей дополнили новым вагоном о военных трибуналах над нацистами. Поезд-музей отправился в первое путешествие по стране четыре года назад. Проект реализован при поддержке РЖД, Министерства науки и высшего образования РФ и движения «Волонтеры Победы».