На Крымском мосту началась подготовку к ремонту железной дороги

Железнодорожники приступили к ремонту жд-путей. Фото: пресс-службы ФКУ УПРДОР "Тамань"

На Крымском мосту рабочие приступили начали подготовительные работы перед ремонтом железнодорожных путей. В связи с этим 24 февраля было приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта в направлении Керчь – Краснодар.

- Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста планируется завершить в июле 2023 года. Также продолжатся работы по восстановлению сопутствующей инфраструктуры моста. Они не повлияют на движение. Завершить их планируется также до 1 июля 2023 года, - сообщили в пресс-службе правительства России.

Более 300 человек круглосуточно и в две смены ведут сборку конструктивных элементов. После этого рабочие приступят к их монтажу. Весь необходимый объем металлоконструкций уже поставлен, и половина пролетных строений уже собрана.

Напомним, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, после чего загорелись цистерны грузового поезда, идущего по железнодорожной ветке моста. Железнодорожное сообщение между Краснодарским краем и Крымом было восстановлено в этот же день. Автомобильное движение по обеим частям Крымского моста было запущено 23 февраля 2023 года.