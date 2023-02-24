В Краснодарском крае выявили 154 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае выявили новые случаи заболевания коронавирусом.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Краснодарском крае врачи за сутки зарегистрировали 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших больше женщин – 86, среди мужского населения региона было выявлено 68 случаев, еще 15 положительных тестов на коронавирус получили 15 несовершеннолетних.
- Самому младшему пациенту - менее месяца, старшему – 92 года, - уточнили в оперштабе региона.
В Краснодаре заболевание подтвердилось у 52 пациентов, в Новороссийске у 18. Всего же с начала пандемии в медицинские учреждения региона с подозрением на коронавирус обратились 1086737 жителей