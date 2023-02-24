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НовостиЗдоровье24 февраля 2023 9:27

В Краснодарском крае выявили 154 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Среди заболевших 86 женщин, 68 мужчин и 15 детей
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодарском крае выявили новые случаи заболевания коронавирусом.

В Краснодарском крае выявили новые случаи заболевания коронавирусом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае врачи за сутки зарегистрировали 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших больше женщин – 86, среди мужского населения региона было выявлено 68 случаев, еще 15 положительных тестов на коронавирус получили 15 несовершеннолетних.

- Самому младшему пациенту - менее месяца, старшему – 92 года, - уточнили в оперштабе региона.

В Краснодаре заболевание подтвердилось у 52 пациентов, в Новороссийске у 18. Всего же с начала пандемии в медицинские учреждения региона с подозрением на коронавирус обратились 1086737 жителей