Мэр Сочи встретился с участниками спецоперации и ветеранами Великой Отечественной войны

Жители курорта защищали интересы России на разных рубежах.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с участниками спецоперации, ветеранами Великой Отечественной войны и воинами-интернационалистами. Жители курорта защищали интересы России на разных рубежах. Бойцы стояли на страже безопасности и предотвращали террористические угрозы.

- За одним столом – представители нескольких поколений защитников, каждый из них удостоен высоких наград, и всех объединяет верность присяге, чувство долга и высочайшая гражданская ответственность за судьбу Отечества и спокойствие его жителей, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, мэр города вместе с участниками спецоперации договорился, что на курорте будут проводиться уроки мужества. Также организуют «Разговоры о важном».