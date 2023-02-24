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НовостиОбщество24 февраля 2023 10:23

Три артезианские скважины отремонтируют в Кропоткине до конца 2023 года

Подрядчики будут определены в марте
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Работы будут проводиться на улицах Заводской, Чекалина и Центральной. Фото: администрация региона

Работы будут проводиться на улицах Заводской, Чекалина и Центральной. Фото: администрация региона

В Кропоткине отремонтируют три артезианские скважины до конца 2023 года. Работы будут выполнять по региональной программе «Развитие ЖКХ».

- Подрядчики будут определены в марте и уже к концу текущего года они завершат все работы, - рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, благодаря ремонту скважин улучшится качество питьевой воды. Работы будут проводиться на улицах Заводской, Чекалина и Центральной. Их ввели в эксплуатацию с начала 60-х до середины 70-х годов. С того времени их не ремонтировали.