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НовостиЗдоровье24 февраля 2023 10:33

В Кущевскую районную больницу закупили кроватки для новорожденных

Оборудование было приобретено по нацпроекту
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Кущевскую районную больницу поступило оборудование по нацпроекту «Здравоохранение». В медучреждение закупили специальные кроватки для новорожденных.

– Это функциональная и надежная медицинская мебель. Она обеспечивает максимальную безопасность и комфорт малышу, – рассказал главврач Кущевской центральной больницы Сергей Сычев.

В рамках программы модернизации в краевые лечебные учреждения закупают современное оборудование. Новые аппараты фонофореза и ультразвуковой терапии поступили в Белоглинскую районную больницу.