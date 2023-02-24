Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 февраля 2023 11:27

Загрузка на горнолыжных курортах Сочи составляет 90%

Это связано с длинными февральскими выходными
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
С начала зимы в горах Сочи отдохнули более 535 тысяч человек.

С начала зимы в горах Сочи отдохнули более 535 тысяч человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России приняли решение сделать длинные февральские выходные. Жители страны отдыхают с 23 по 26 февраля. Многие туристы решили зря время не терять и отправились на горнолыжный курорты Сочи. В настоящее время загрузка составляет 90%.

- Значительное количество снега позволило открыть для катания большинство трасс. Волонтеры помогают регулировать потоки туристов на станциях канатных дорог, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, все работают в штатном режиме. Зимний оперштаб продолжает работу по поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, с начала зимы в горах Сочи отдохнули более 535 тысяч человек.