Загрузка на горнолыжных курортах Сочи составляет 90%

С начала зимы в горах Сочи отдохнули более 535 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России приняли решение сделать длинные февральские выходные. Жители страны отдыхают с 23 по 26 февраля. Многие туристы решили зря время не терять и отправились на горнолыжный курорты Сочи. В настоящее время загрузка составляет 90%.

- Значительное количество снега позволило открыть для катания большинство трасс. Волонтеры помогают регулировать потоки туристов на станциях канатных дорог, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, все работают в штатном режиме. Зимний оперштаб продолжает работу по поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, с начала зимы в горах Сочи отдохнули более 535 тысяч человек.