Торговое предприятие Северского района присоединилось к нацпроекту «Производительность труда»

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Компания из Северского района подписала соглашение с краевым министерством экономики и Региональным центром компетенций. Предприятие присоединилось к нацпроекту «Производительность труда» и стала третьей компанией в муниципалитете, где будут внедрять бережливые технологии.

- В Северском районе работают еще шесть потенциальных компаний-участников которых необходимо вовлечь в культуру непрерывных улучшений, - рассказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Эксперты краевого центра компетенций обучат сотрудников предприятия бережливым технологиям, а затем выберут выберут пилотный поток для оптимизации. Через полгода уже будет виден экономический эффект.