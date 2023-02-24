Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика24 февраля 2023 12:20

Торговое предприятие Северского района присоединилось к нацпроекту «Производительность труда»

На компании будут внедрять бережливые технологии
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Компания из Северского района подписала соглашение с краевым министерством экономики и Региональным центром компетенций. Предприятие присоединилось к нацпроекту «Производительность труда» и стала третьей компанией в муниципалитете, где будут внедрять бережливые технологии.

- В Северском районе работают еще шесть потенциальных компаний-участников которых необходимо вовлечь в культуру непрерывных улучшений, - рассказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Эксперты краевого центра компетенций обучат сотрудников предприятия бережливым технологиям, а затем выберут выберут пилотный поток для оптимизации. Через полгода уже будет виден экономический эффект.